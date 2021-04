K-rauta palub õiguskantsleri hinnangut: piirangutest saadav kasu on olematu

K-Rauta ehituspood Tondil. Pood on viiruse tõttu suletud ning käib müük kassast. Foto: Andras Kralla

Ehitus- ja sisustuskaupade kett K-rauta saatis õiguskantsler Ülle Madisele pöördumise, millega palub hinnata, kas valitsus on ehituskaupluste sulgemise piirangut kehtestades ja seeläbi kogu sektorile märkimisväärset majanduslikku kahju põhjustades järginud piisavalt põhiõiguste ja vabaduste tagamise põhimõtet ning hea halduse tava.

Pöördumine viitab asjaolule, et sektorile kehtestatud piirangute tõttu on kogu sektor kaotanud käibes drastiliselt. Ka avalikkuses on varasemalt kõlanud viiteid turuosalistele, kes on näinud enam kui 50-protsendilist käibe kaotust.