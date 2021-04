Rahandusminister: plaan on KredEx ja EAS ühendada

KredExi peakontor. Foto: Andras Kralla

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on riigil kavas ühendada EAS ja KredEX.

"Samamoodi ühe näitena võib nimetada KredExi ja EASi konsolideerimise või liitmise kava, et teenus, mida ka ettevõtlussektor saab, oleks parem, klaarim ja läbipaistvalt juhitud," tõi ta tänasel valitsuse pressikonverentsil näite sellest, kuidas on riigil kavas reformida avalikku sektorit, et vähendada tulevikus kulutusi.