Usaldus nurgapoes: kirjutame võla vihikusse

Oma kogemusi Tallinnas asuva Leeni poega jagas mitu inimest. Foto: Liis Treimann

Nurga- ja keldripoodide pidajate ja klientidega vesteldes selgub, et mõnes kohas ei ole veel kadunud ka vihikusse kirjutamine.

Äripäeva teemaveeb Kaubandus kirjutab, et Tallinnas Nõmme naabruskonnas asuva 1991. aastal ukse avanud väikese Leeni toidupoe kohta jagus kiitust nii mõnelgi.

Rahumäel elav Kertu toob välja, et kaupluse müüjad on abivalmid, nägupidi tuntakse aastaid. "Teisi sarnaseid pisipoode läheduses ei teagi, eks need olegi asumist väljaspool vähetuntud," lisab ta.

Leeni poega on head mälestused ka Heinrichil, kelle kodupood see kunagi oli. "Kord Leeni poodi kiirustades avastasin kauba eest tasuma hakates, et olen rahakoti koju unustanud. Tahtsin sellele kohe järele minna, mille peale müüjad vastasid, et tasuda võib ka mõni teine päev ja seniks kirjutatakse ost vihikusse. Olin suures hämmingus, et sellist asja veel siiani praktiseeritakse ja inimesi niimoodi usaldatakse. Eks pikaaegsed teenindajad tundsid püsikliendi nägupidi ära!"

13 fotot Virbi ja Arbu nurgal olev keldripood Lasnamäel

Milline elu käib paljudes teistes keldri- ja nurgapoodides, saab pikemalt uurida teemaveebist Kaubandus.