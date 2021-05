Rahanduskomisjon soovib taastada finantsinspektsiooni hääle

Rahanduskomisjoni esimehe Erki Savisaare sõnul peavad tarbijad teadma riskantsetest finantsteenustest enne, kui need suudavad inimestele suurt rahalist kahju tekitada. Foto: Andras Kralla

Riigikogu rahanduskomisjon saatis esimesele lugemisele eelnõu, mis annab finantsinspektsioonile õiguse jälle avaldada avalikke hoiatusi võimalike reeglite rikkumiste kohta.

Selle aasta alguses tehtud otsuses leidis riigikohus, et finantsinspektsioon peab kustutama 2019. aastal avaldatud hoiatusteate, kus hoiatati avalikkust Nexo platvormi eest. Riigikohtu hinnangul puudus finantsinspektsioonil üldse õiguslik alus avaldada finantsjärelevalve käigus kogutud teavet ja kõrgem kohus märkis, et see õigus tuleb tekitada seadust muutes.