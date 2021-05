Brüssel andis Tallinnale loa rahastada Linnahalli taaselustamist

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul hakatakse otsima rahastust ka erasektorist. Foto: Andras Kralla

Euroopa Komisjon ei näe Tallinna Linnahalli äriplaani kohaste investeeringute tegemises vastuolu riigiabi reeglistikuga, mistõttu käivitab Tallinna linnavalitsus lähiajal tegevusplaani, kuidas Linnahalli ja selle ümbruse kordategemisega edasi minnakse.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles pressiteates, et Tallinna jaoks on see hea uudis, mis võimaldab varasemad tegevusplaanid üle vaadata ja edasi minna Linnahalli projekteerimise lähteülesande ettevalmistustega. Kõlvarti sõnul on Linnahalli ja selle ümbruse korda tegemine jätkuvalt prioriteet. Linn soovib taastada kontserdisaali ja luua kaasaegse rahvusvahelise konverentsikeskuse. Üks eesmärk on ka mereäärse ala avamine linlastele.