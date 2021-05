Pealinna opositsioon kaotab linnavõimule häältemagneteid

Mart Luik (Isamaa) sai nüüd pealinnas vastutusrikka töökoha ja valimistel ei kandideeri. Foto: Andras Kralla

Isamaa poliitik Mart Luik jätab tegevpoliitika ja täiendab nende poliitikute ridu, kes siirdunud linnavõimuga seotud ametikohtadele.

Kohalike volikogude valimisteni on jäänud pisut üle viie kuu, mille jooksul peab Keskerakond tegema kõik võimaliku, et parimal juhul saada uuesti pealinnas ainuvõim. Tulemuse parandamiseks on kaks teed – leida endale uusi valijaid või vähendada konkurentide omi. Täna lisandus Keskerakonna oponentide seast äraläinute sekka Isamaa liige Mart Luik.