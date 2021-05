Tööpakkumiste arv kasvab hüppeliselt, kuid inimesed kardavad liikuda

Kõige rohkem otsitakse müügi- ja teenindustöötajaid. Foto: Erik Prozes

Tööpakkumiste arv on hoogsalt kasvamas, kuid tööotsijad on endiselt kriisist hirmutatud, selgub värskest uuringust.

CV-Online'i turundus- ja teenindusjuht Maris Viires ütles tööturu olukorra kohta, et tööpakkumisi vaadatakse aktiivselt, kuid inimeste valmisolek ja julgus kandideerida on muutunud. "Näeme viimase kahe kuu jooksul tugevamat langust terves Baltikumis ja teeme praegu tööd ennekõike tööandjatega, et aidata neil selgemalt neile sobivat sihtrühma kõnetada," kommenteeris Viires.