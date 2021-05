Läbilöök koroona kiuste

Helgor Markov laienenud tehases puljongikatla juures Foto: Jarek Jõepera

Mitmete tunnustustega pärjatud ja tarbijate poolt hästi vastu võetud väiketootja Puljong OÜ kasvab praegusele keerulisele olukorrale vaatamata ning võtab ette suured plaanid, et veelgi jõulisemalt ka välisturgudel läbi lüüa, kirjutab portaal kaubandus.ee.

„Koroonakriisi alguses eelmisel kevadel otsustasime riskida ja panna gaasi põhja. Võib öelda, et see on täna meile edu toonud,“ rääkis FoodStudio kaubamärgi all tegutseva Puljong OÜ tegevjuht ja asutaja Helgor Markov.

"Alguses doseerisime puljongit pakki käsitsi kannudega ja kurnasime puljongit sõelaga, mis täna tundub päris naljakana. Kuid meenutame seda aega sooja südamega,“ rääkis Markov.

