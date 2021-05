Kullerfirmade käibekasvu TOP: suured kasvavad veelgi suuremaks

Kõige enam on viimase aastaga käivet kasvatanud DPD Eesti. Foto: Andras Kralla

Kullerfirmadel on head ajad ja seda tõestavad ka nende kasvunumbrid: viimase nelja kuuga on kaks suuremat kullerteenuseid pakkuvat firmat kasvatanud oma käivet enam kui kolme miljoni euro võrra, selgub kullerteenuste värskest kvartaliraportist, kirjutab portaal Logistikauudised.

2019. aasta majandusaasta aruandele tuginedes on viimase aastaga kõige enam käivet kasvatanud kullerfirma DPD Eesti AS, mille nelja kvartali käive oli 26,6 miljonit eurot ja mis kasvas aasta varasemaga võrreldes 3,4 miljoni euro võrra. Samuti on ettevõte jõudsalt kasvatanud oma töötajate arvu, mis tänavu esimeses kvartalis oli 175 inimest. Aastaga on inimeste arv ettevõttes kasvanud 21 võrra, neist 16 värvati alles eelmises kvartalis, selgub Äripäeva infopanga koostatud värskest kullerteenuste kvartaliraportist.

