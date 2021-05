Tuntud aiandusäri ägab tellimuste all: olukorda raskendas koroonaseisak

Juhani Puukooli jaemüügijuht Kersti Rannamäe. Foto: Andras Kralla

Juhani Puukooli jaemüügijuht Kersti Rannamäe ütles, et kui istikuäri saab hästi hakkama, siis e-poe tellimustega on ettevõtte pea kuu aega graafikust maas.

Rannamäe sõnul on selle põhjuseks ühelt poolt suur tellimuste hulk, mis hakkas paisuma juba aprillikuus, teisalt ka ettevõtet tabanud koroonaseisak. Rannamäe märkis, et Juhani puukoolil on tellimusi veel rohkem kui eelmisel kevadel. Kogu olukorda on veidi keerulisemaks teinud aga ka see, et ühes tootmisüksuses olid inimesed koroonaohu tõttu isolatsioonis.