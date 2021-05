Õiguskantsler: puudub ülevaade, milleks riigi raha tegelikult kulutatakse

Õiguskantsler Ülle Madise Foto: Ivar Kuldver

Riigikogult on kadunud võimalus riigi eelarveküsimustes kaasa rääkida ning riigi rahakoti üle otsustamine on liikunud lubamatus olekus valitsuse käpa alla, leidis õiguslantsler Ülle Madise. See on kaasa toonud olukorra, kus puudub korralik ülevaade, milleks riigi raha tegelikult kulutatakse.

Madise analüüsis riigieelarve protsessi riigikogulase Aivar Sõerdi pöördumise peale, kes leidis, et liigse üldistusastmega koostatud riigieelarve ei võimalda riigikogul eelarvemenetluses kaasa rääkida. Madise nõustus Sõerdi kriitikaga.