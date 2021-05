Raadiohitid: millistesse aktsiatesse raha paigutada?

Investor ja tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek rääkis saates "Kauplemise ABC", et Balti börsil tasuks vaadata Apranga ja Tallinna Sadama poole. Foto: Raul Mee

Nädal möödus kuulajate jaoks investeerimise ja aktsiate lainel – enim kuulati aktsiate tehnilise analüüsi kohta ja kogemuslugu investeerimiseni jõudmisest. Kõnetasid ka Ülemiste tulevikuplaanid, intervjuu analüütikuga inflatsioonist ja uute majandustulemuste ilmumise valguses Tallinki hagi ja hetkeolukord.

Äripäeva raadio nädala kuulatuimad saated:

1. Kauplemise ABC. Tähelepanu! Kuumad aktsiaideed nii Eestist kui USAst

Kas osta praegu Fiskeri, Tesla või Nio aktsiaid? Mida eelistada Eesti ja Leedu pankade aktsiatest ning kas eelmisel aastal lennanud Zoomi ja Plug Powerisse tasub praegu raha paigutada?

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek rääkis ligi 20 aktsia kohta seda, mida näitab nende puhul tehniline analüüs ja kus on optimaalne ostukoht. Jutuks tulid nii pika-ajaliseks investeerimiseks kui ka lühiajaliseks kauplemiseks sobivad aktsiad. Saadet juhtis Anu Lill.

2. Investor Toomase tund. Henrik Ojamaa: profijalgpallurist investeerimisässaks

Tänaseks ligi 4 aastat teadlikult investeerinud profijalgpallur Henrik Ojamaa on seadnud endale eesmärgiks teenida aastaks 2026 piisavalt dividenditulu, et katta perekonna esmased kulutused. Lisaks jalgpallile kirjutab ta investeerimisblogi dividend-athlete ning samanimelisel instagrami kontol on tänaseks üle 15 tuhande jälgija. Mida tema portfellist leiab, saab kuulata saatest. Saadet juhtis Kaspar Allik.

3. Kuum tool. Pärnits Ülemiste tulevikuplaanidest: tundub hullumeelne, aga tehtav

Ülemiste keskus pole kaugeltki valmis ning nii on tulevikus plaanis juurde ehitada umbes 50 000 ruutmeetrine laiendus, mis sisaldab lisaks kaubandusele ka palju muud. See võib kõlada hullumeelselt, kuid see on teostatav, rääkis saates Ülemiste kaubanduskeskuse juht Guido Pärnits.

Lisaks Ülemiste kaubanduskeskuse tulevikuplaanidele rääkisime sellest, miks läks pankrotti naaber T1. Kõnelesime Pärnitsaga ka sellest, kui palju kardab ta e-kaubanduse levikut ning miks ta ei usu, et sügisel tuleb tarbimisbuum. Saadet juhtis Urmas Jaagant.

4. Hommikuprogramm. Mihkel Nestor: Euroopa pikaajaline inflatsioonihüpe tundub jätkuvalt ebatõenäoline

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor kommenteeris intervjuus Euroopa inflatsiooni ja sektorite hinnatõusu võimalikkust.

„Kui ma peaksin ise panuseid panema, siis ma paneksin panused selle peale, et me naaseme aeglase inflatsiooni juurde,“ märkis Nestor, kelle sõnul naaseb pikaajaline inflatsioon siiski alla 2%, kus see on olnud juba alates 90ndatest saadik. Sellegipoolest võib lühiajaliselt näha pealkirju tõusvast inflatsioonist, märkis majandusanalüütik. Saadet juhtis Karl-Eduard Salumäe.

5. Hommikuprogramm. Valdo Kalm: pole põhjust Tallinkile 15 miljonit maksta

Värskeid Tallinna Sadama majandustulemusi kommenteerinud Valdo Kalm nentis saates, et Tallinki poolt esitatud hagi 15 miljoni euro saamiseks on tema sõnul alusetu ning eraldisi selle tarbeks ei plaanita. Suve teises pooles on Kalmu sõnul oodata sadamasse ka kruiisilaevu, kuid nende hulk on veel teadmata. Saadet juhtis Priit Pokk.

