Berman: odav on ettevõtteid osta

BLRT Grupi suuromanik Fjodor Berman. Foto: Andras Kralla

BLRT Grupi juhatuse esimees Fjodor Bermani sõnul on praegu hea aeg investeeringuteks, ta kavatseb nendega jätkata. Viimase aasta investeeringud on tema sõnul ennast õigustanud: "Kui me ei oleks neid teinud, siis oleks meil 20–30 konkurenti. Tänaseks saab ühe käe sõrmedel üles lugeda konkurente, kes suudavad näiteks Poolas teha neid töid, mida meie.

BLRT Grupp ostis 100protsendilise osaluse Eesti ettevõttes Bars Elekter ning sama suure osaluse Norra firmas Bars Elektro, mis on keskendunud elektrilahenduste väljatöötamisele ning levitamisele laevaremondi, -ehituse, kalakasvatuspargaste ehituse ning avameretööstuse valdkonnas.