Otto Pukk: elektroonika suur nõudlus on hea probleem

Incapi juht Otto Richard Pukk. Foto: Liis Treimann

Erinevate materjalide ja komponentide puudus ei jäta ka elektroonikatööstust täiesti puutumata, mis toob oma väljakutsed, rääkis elektroonikatööstusettevõtte Incap juht Otto Richard Pukk saates "Kuum tool". Samas pole seis sugugi hull: suur nõudlus näitab, et elektroonika on tahetud kaup.

"Hinnatõusu nii suuresti ei ole veel näha olnud ja loodan, et seda ei tule ka," rääkis Pukk. Komponentide puudust siiski on, kuna seadmeid, kus tänapäeval on vaja elektroonikat kasutada, on meeletult: sensoreid ja andureid leiab igalt poolt.