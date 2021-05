Reformierakonnal on kärbetega tõsi taga, osa plaanist ulatub kohalike valimisteni

Kokkuhoiukohtadest ministeeriumid veel avalikult rääkima ei kipu. Üks põhjus võib olla lootus paranevast majandusolukorrast, teine ka Kaja Kallase saadetud sõnum orkestrisaaga ajal. Foto: Liis Treimann

Ministeeriumid hoiavad lõplikke kärpimisotsuseid sügiseni kinni, lootes, et suvine majandusprognoos on kevadisest helgem ja see lubab vähemalt osa kärpeid ära jätta. Kärped tulevad aga niikuinii, sest Reformierakond tahab.

Ametnikud, kes oma ülemustelt ja need omakorda poliitikutelt ääri-veeri uurinud, kas äkki sügisel on soodsatel asjaoludel võimalik kärbetest pääseda, on saanud vastuseks “ei”. Peaministriparteil Reformierakonnal on avaliku sektori kulude kärpimise jutuga tõsi taga. Ka pärast seda, kui kaitseväe orkestri koondamise ümber toimunuga erakonnal juhtohjad korraks käest libisesid. Seega on asi põhimõttes, aga sugugi mitte ainult - ka poliitiline võit on osa plaanist.