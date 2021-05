Rahandusminister: keerasime pensionisüsteemi nässu

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus näeb pensionireformis suuri ohumärke. Foto: Liis Treimann

Pensionisüsteemi teise samba muudatused, mis lubavad raha varem välja võtta, võivad jätta paljudele tulevastele pensionäridele vähem raha kätte, leiab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Pentus-Rosimannus rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Isamaa valimislubadusena ellu viidud pensionireformi muudatused viivad pensionisüsteemist välja väga suure hulga raha. "Kui süsteemist läheb väga suur hulk raha välja, siis see tähendab, et tulevikus on lihtsalt inimestel reaalselt väljamaksed väiksemad," ütles reformierakondlasest rahandusminister.