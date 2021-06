Raadiohommikus: turumanipulatsioon ja targad investorid

Finantsinspektsiooni sunni rakendamise osakonna juht Janar Stamm. Foto: Liis Treimann

Balti börsil sööstab sotsiaalmeediapostituste, ajaleheartiklite või raadiosaadete mõjul üks rakett teise järel – raadiohommikus uurime finantsinspektsiooni sunni rakendamise osakonna juhilt Janar Stammilt, kust jookseb piir manipulatsiooni ja turu harimise vahel.

Otsestuudios vastab potentsiaalsete investorite kõige põletavamatele küsimustele Nasdaq Baltic First Northi alternatiivturul börsidebüüti planeeriva aktsiaseltsi ELMO Rent asutaja Enn Laansoo.

Poliitikute investeeringutest ja praeguse aja paljulubavamatest investeerimisideedest teeme kokkuvõtte riigikogu liikme ja investori Toomas Kivimäega. Selleks, kuidas igaüks saab investorina kiiremini areneda ja paremaid ideid leida, annab praktilisi soovitusi tarkvarainsener ja investor Taavi Ilves.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Juhan Lang ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates tuleb juttu maja puitpindade kaitsmisest välistingimuste vastu ning seda ühe vanima ja parima brändiga, nagu on Pinotex.

Räägime puidu immutamisest, kauakestvatest fassaadilahendustest, terrassi õlitamisest ja milliseid puitpindasid saaks veel üle teha, kui värvi või õli üle jääb. Lisaks räägime sellest, mis toimub ehitusmaterjalide hindadega – kas tõesti on defitsiit või on see tingitud hoopis ostupaanikast.

Saatekülalised on Karl Bilderi tegevjuht Olle Saare, Akzo Nobel Balticu müügiesindaja Indrek Naaris ja Karl Bilderi toote- ja kvaliteedijuht Lasse Sild.

Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Kui demokraatlikud riigid ja liidud näevad, et mõni kolmas riik või isik rikub demokraatlikku korda, ohustab rahvusvahelist julgeolekut või tegutseb inimõiguste vastaselt, siis tema korrale sundimiseks ja mõjutamiseks kehtestatakse sanktsioonid.

Ka praegu arutab Euroopa Liit täiendavate sanktsioonide kehtestamist Valgevene vastu. Kuidas sanktsioonide mõju hinnatakse, kui tihti saavad pihta hoopis tavakodanikud, mida on uuest Euroopa Liidu sanktsioonipaketist Valgevene vastu oodata ja kas sanktsioonidel on üldse mingit mõju – nendel teemadel räägime endise välis- ja kaitseministri, praeguse Euroopa Parlamendi liikme Sven Mikseriga.

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Martin Teder.

13.00–14.00 "Tehnoloogiakompass". 1. juunil täitus 30 aastat ajast, mil Eestis avati esimene mobiilsidevõrk ja rääkima sai hakata mobiiltelefoniga. Täpsemalt sai mobiiliajastu alguse sellega, et Eesti, Soome ja Rootsi ühisettevõte Eesti Mobiiltelefon (EMT) avas NMT 450 tehnoloogial põhineva mobiilivõrgu. Tegu oli esimese põlvkonna ehk 1G-mobiilivõrguga.

Saates meenutasime, mis arengu on teinud mobiilsidevõrk läbi selle 30 aasta ja kuhu liikuda edasi. Nii uurime, mis mõju on avaldanud side areng erinevate seadmete, sealhulgas mobiiltelefonide, arengule ja nende kasutusrakendustele nii inimeste kui ka ettevõtete seas.

Samuti kõneleme sellest, kuhu on üldse veel tehnoloogiaga edasi liikuda ehk kas oma arengus on suuremad tähised nüüdseks ületatud.

Saates on külas Telia raadiovõrgu juhtivinsener Ermo Polma ja Telia ärikliendi üksuse juht Holger Haljand.

Saadet juhib Priit Pokk.

15.00–16.00 "Riskiraha". Eesti riskikapitalifonde tutvustavas saatesarjas on sel korral fookuses Tera Ventures.

Tera Ventures sündis viis aastat tagasi, selle asutasid Stanislav Ivanov, Andrus Oks ja James McDougall. Nad juhivad kahte investeerimisfondi ja on investeerinud mitmesse tuntud idufirmasse, nagu näiteks Scoro, Monese, Lingvist, Snackable jt.

Samuti on neil ette näidata edukaid ettevõtete müüke: GrabCAD, Now Innovations, Startup WiseGuys jt.

Saates on külas Stanislav Ivanov ja Andrus Oks ning juttu tulebki sellest, kuidas nad koos riskiraha juhtima hakkasid, miks esimene investeering rahalises mõttes vett vedama läks, kuid siiski palju tagasi tõi, kuidas leida üles kasumlikud ideed ja kuidas bipolaarsus võib riskiraha valdkonnas edu tuua.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

