Äripäevas ilmunud lugu teenis Euroopa ajakirjanduspreemia

Euroopa ajakirjanduspreemiad.

Ajakirjanike rahvusvaheline meeskond, kuhu kuulus ka ajakirjanik Piret Reiljan, võitis Euroopa ajakirjandusauhindade jagamisel teise koha innovatsiooni kategoorias.

Auhinna saanud „Money to burn“ on mitut meedia vormi kasutav riigipiire ületav uurimuslugu, mis räägib Euroopa taastuva energia kasutamise mõjust Eesti metsadele. Viimasel kümnel aastal on Suurbritannia, Holland ja Taani ahju ajanud Balti riikide metsa alternatiivina kivisöele elektrijaamades, toetatuna riikide poolt hiigelsummadega.