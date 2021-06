Raadiohommikus: EAS, Alexela, EstBAN ja Startup Estonia

Juunist EASi ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse direktorina tööd alustanud Mihkel Tammo konverentsil "Tööstuse äriplaan". Foto: Raul Mee

EASi vastne ettevõtluse- ja innovatsioonikeskuse direktor Mihkel Tammo räägib oma plaanidest uuel ametikohal. "Eesti ettevõtlus tervikuna vajab uut fookust ja selleks võiks olla rohepööre," arvab Tammo.

Tutvustame Äripäeva kirjastuse uut raamatut "Kasvuhäkkimine". Mida see termin endast kujutab ja miks Eestis on kasvuhäkkeritest suur puudus, arutame koos EstBANi presidendi Kristjan Raudega.

Välismaalased asutavad viimasel ajal Eestis väga vähe idufrmasid. Mis lahti? Uurime tausta Startup Estonia juhi Eve Peetersoni käest.

Alexela võitis hiljutisel Passwordi konverentsil aasta turundustiimi auhinna. Mariliis Mähhariga Alexelast arutame turunduse juhtimise teemadel.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) turismiarenduskeskuse turismiturunduse valdkonnajuht Heili Klandorf-Järvsoo valiti 2. juunil Portugalis toimunud Euroopa Turismikomisjoni Turundusgrupi (ETC MKG) kohtumisel järgnevaks kaheks aastaks turundusgrupi esimeheks. Räägime temaga Euroopa turismi olukorrast ja tulevikuväljavaadetest.

Hommiku toovad teieni uudistetoimetaja Kristjan Kurg ja saatejuht Hando Sinisalu.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Töötajate heaolu, seotus ettevõttega, oma tiimiga ja ka soov panustada on otseses seoses ettevõtte tulemustega, seega see on teema, millele tähelepanu pöörata. Eriti praegusel ebakindlal ajal.

Mida töötajate heaolu juures tasub silmas pidada, räägib saates infotehnoloogia täislahendusi pakkuva rahvusvahelise IT-ettevõtte TietoEVRY personalijuht Sigrid Mõisavald.

Saatejuht on Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Külas on investor, finantsökonoomika doktor ja õppejõud Kristjan Liivamägi, kes jagab oma kogemust, kuidas laste jaoks alustada portfelli loomist ja mis võimalused on selleks praegu turul. Tähtsaimaks osaks portfelli loomise juures peab Liivamägi lastele rahateemade õpetamist – läbi varahaldusettevõtte tegutsedes on võimalik väga palju erinevaid nüansse kokku siduda, mida muidu koolis ei õpetata. Lisaks jagab Liivamägi, kuidas on tema oma lastele portfelli kokku pannud.

Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik.

13.00–14.00 "Cleantech". Ettevõtete jätkusuutlikkus ja võimekus aru saada oma tegevuse mõjudest muutub olulisemaks iga aastaga. Selle jaoks on olemas ESG ehk keskkonna, inimeste heaolu ja juhtimise mõõdikud, mida aina rohkem ettevõtteid oma tegevuses järgima on hakanud. Mis on ESG mõõdikud ja mis kasu neist on? Kuidas ennast peaks hindama finantsasutus ja kuidas tootmisettevõte? Kuidas saada aru, mis on üldse mõistlik mõõdik ja mis lihtsalt rohepesu?

Rohetehnoloogia saates on külas on LHV panga ESG valdkonna juht Ragne Maasel ning Eesti elektritõukerataste ettevõtte Äike juht ja asutaja Kristjan Maruste.

Saatejuht on Mart Valner.

Saadet toetavad Sunly OÜ ja MTÜ Cleantech ForEst.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Äripäeva kirjastusel tuli välja uus raamat "Revali linna müntmeister Paul Gulden", mis räägib siin 16. sajandil töötanud ja oma töökojas raha teinud mehest, kelle elu kujunes ajastu tõmbetuultes kaunikesi seiklusrohkeks. Raha tegemisest räägib saates raamatu autor ja ajaloolane Ivar Leimus.

Teise teemana räägime robotitest: TalTechis sai valmis ladudesse vurama mõeldud kuuerattalise roboti Boxbot uus prototüüp. Kuidas robot oma tööga hakkama on saanud ja kas meie elus võiks praegu, 21. sajandi kolmandal kümnendil robotid ehk suurematki rolli mängida, teeme juttu TalTechi tööstustehnika professori Kristo Karjustiga.

Saatejuht on ajakirja Imeline Teadus toimetaja Madis Aesma. Saade oli esmakordselt eetris tänavu mais.

