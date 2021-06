Raadiohommikus: kas riigi eriplaneeringust saab jälle poliitiline tsirkus?

Saaremaa püsiühenduse eriplaneering hõlmab osa Suurest väinast. Foto: Veiko Tõkman

Hommikuprogrammis saab sõna aasta mõjukaim Eesti finantsjuht - Johan Bergqvist, kes on selles ametis Boltis. Laureaat kuulutati välja kolmapäeval Pärnu Finantskonverentsil, kus Äripäeva raadio teda ka tunnustuse saamise järel küsitles.

Riik on edasi liikumas Saaremaa püsiühenduse eriplaneeringuga ning kavatseb suvel uuringute lähteülesandeid koostades kuulata kohalike kogukondade seisukohti. Küsime ettevõtja Raivo Heinalt, kes on Suure väina silla/tunneli teemaga pikalt tegelenud, kas tegemist on kuigivõrd tõsise asjaga või mängivad poliitilised otsustajad inimestega mänge reaalseid otsuseid langetamata.

Börsile tulekuks valmistuv ELMO Rendi arenguplaanid on tekitanud investorite seas omajagu elevust ja mitmesuguseid küsimusi. Ettevõtte asutajalt Enn Laansoo Jr-lt uurime lähemalt kaherattaliste elektrisõidukite kohta, mille jagamist nimetab ettevõte IPO prospektis üheks käibekasvu allikaks. Kõne all on rollerid, mopeedid ja mootorrattad, millega sõidetakse sõidu-, mitte kõnniteel.

Hommikustuudiot külastab ka Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Marge Väikenurm, kellega avame ühe värske kurioosse loo taustu.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Saates keskendume treenimisele – räägime tennisest ja fitnessist. Tallink Fitnessi peatreener Anu Ruutu jagab kuulajatega, millistes erinevates fitnessi treeningutes on võimalik osaleda ja kuidas üldse endale treeningklubi või rühmatrenni võiks valida. Tallinna Tennisekeskuse tegevjuhi Märten Tamlaga räägime, mis seis hetkel tennises valitseb, kas on järelkasvu oodata ja kuidas on tennisekeskuses lood vabade aegadega. Teemaks tuleb koroonaaja mõju ja erinevad kampaaniad, seal hulgas meditsiiniõdede võimalus tasuta keskuse teenuseid kasutada. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 "Poliitikute töölaud". Mõni erakond on oma valimisplatvormiga välja tulnud, teised teevad seda lähitulevikus. Sestap küsib seekordne „Poliitikute töölaud“ maakeeli: milline platvorm töötab ja milline mitte? Kellele ja milleks see üldse mõeldud on? Palju see loeb? Kas valija võiks neid lugeda ning kui jah, siis millele tähelepanu pöörata?

Neile küsimustele aitab vastata Tallinna ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent Mari-Liis Jakobson. Teda küsitleb Karl-Eduard Salumäe.

12.00-13.00 "Kauplemise ABC". Saates tutvustavad LHV vanemmaakler Nelli Janson ja kaupleja Markus Tamm raamatuid ja muid infoallikad, kust oma teadmisi täiendada. Millised õppematerjalid on neile kauplemise õppimisel ja oma teadmiste täiendamisel aidanud, mis on parimad nipid, mida nad on sealt saanud ja millist infot on nad hoopistükkis ignoreerinud, kuna on ise osanud paremini. Saatejuht on Anu Lill.

13.00-14.00 "Autojutud". Kordame jaanuaris eetris olnud saadet Rally Estonia direktori Urmo Aavaga. Hiljuti sai Aava koos Tarmo Hõbe ja Silver Kütiga kätte riikliku teenetemärgi, mille president Kersti Kaljulaid andis neile just tolle ralli korraldamise eest.

Mullusel imesegasel aastal õnnestus Aaval ja tema kaasvõitlejatel miski, mida varem peeti võimatuks: pääsemine autoralli maailmameistrivõistluste kalendrisse. Selle aasta algus tõi uudise, et WRC etapp sõidetakse Eestis ka tänavu ja järgmisel aastal. Eesootav Rally Estonia toimub järgmisel kuul.

Saates räägib Urmo Aava lisaks rallikorraldamisele paljust muust. Näiteks omaenda sõitjakarjäärist ja sellest, miks tema sportlastee tegelikult katkes.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00-16.00 "Teabevara tund". Saates räägime e-kaubanduse õiguslikest aspektidest. Räägime, millised kohustused on ettevõtjal internetis kauba müümisel või teenuse pakkumisel. Kõneleme isikuandmete töötlemisest, piiriülesest e-kaubandusest, tarbijavaatest ja muust e-kaubandusega seonduvast.

Stuudios on advokaadibüroo RASK advokaat Ken Kaarel Gross ja saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Advokaadibüroo RASK on lepingute teabevara koostööpartner.

