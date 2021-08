Uudised

Äripäev

5. august kell 15:31 Jaga lugu:







Raadiohommikus: vaktsiinid, koroonapassid ja kiiresti lähenev sügis

Foto: Liis Treimann

Reedel teeme Äripäeva hommikuprogrammis juttu koroonavõitlusest. Kolmas laine on alanud, poliitikud püüavad kiirendada vaktsineerimist ja mõelda samal ajal välja plaane, kuidas ei peaks sulgema koole ning hoida avatuna majandust. Kuulame endiste sotsiaalministrite seisukohti, mida on seni tehtud hästi-halvasti ja mis piiranguid võiks oodata. Samuti helistame haridus- ja teadusministrile Liina Kersnale, et uurida, kuidas siis ikkagi korraldatakse sügisest koolielu.

Graanul Investi suur müügitehing kajab Eestis juba mitmendat päeva. Räägime finantsnõustamisettevõtte Prudentia partneri Indrek Uudekülliga, millest see tehing kõneleb ja mis võis olla Graanul Investi müügi motivaatoriks.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Kaspar Allik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokkuvõtvas saates arutlevad Äripäeva ajakirjanikud selle nädala suurtehingute üle, kõneleme põuasest ilmast ning kuidas see on mõjutanud põllumajandust ning räägime poliitikas toimuvast.

Saates arutlevad nendel teemadel Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Kristjan Pruul ja Linda Eensaar.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas digiturunduse aastakonverentsi Best Internet 2021 üks esineja ja teenusedisaini agentuuri Rethink asutaja Lars Erik Hion, kellega tuleb juttu teenuse disainist digikanalites ning kuidas see aitab tulemusi saavutada. Saates saab teada ka seda, kes peaks sellega tegelema ning kuidas testida toodet või teenust.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". Saates on külas juunis rahapesu andmebüroo juhtima asunud Matis Mäeker. Saates räägime temaga rahapesu tõkestamisest, tema eesmärkidest ning ka tema koolipõlvest ja hobidest, näiteks sellest, miks ta ei taha töötada advokaadina.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit