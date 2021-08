Tooraineturgude nõrkus survestab Euroopa aktsiaturge

Tooraineturgude nõrkus on täna survestanud Euroopa aktsiaturge ning regiooni indeks on napilt plussis, Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa turud on aga odavnenud, vahendab Reuters.

