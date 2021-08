Serbia maffiasari toob Eestis leiva lauale

Just on õnnestunud võte, kuidas Harjumaal Vetla vesiveski kõrval sillal põrkavad kokku kaubik ja sõiduauto. Esiplaanil rõõmustavad Serbia näitlejad. Foto: Liis Treimann

Serblaste sarja võtteplatsil Tallinnast 50 kilomeetri kaugusel paistavad Eesti valgustusfirmade valgustid, Eesti toitlustajad, aga ka kuulsaks saanud kodumaise firma Royal Flush luksuslikuma moega välikäimlaid.

Nafta Productioni produtsent Esko Rips, kes Serbia sarja tootjatid Eestis vastu võtab, kiidab, et välismaa produktsioonide filmimine Eestis tähendab Eesti firmadele head raha. "Kõik need firmad ja ettevõtted on vähemalt kuuks ajaks palgatud igapäevaselt võtetele," lausus Rips.

