Eesti energiatootjad lähevad Poola tuult püüdma

Pikalt kivisütt muudele energiatootmistele eelistanud Poola valitsus on leebunud ning liberaliseerib tuuleparkide rajamist, uutele võimalustele hoiavad silmi lahti kõik - kohalikest tootjatest kuni Eesti Energiani.

Konservatiivne Seaduse ja Õigluse partei (PiS) on võimule tulemisest saadik lubanud seista ennekõike kivisöe eest, see sektor annab Poolas 80 protsenti elektrist ning pakub tööd 83 000 inimesele. PiS on pidanud vaateid mõnevõrra korrigeerima ning nüüd jõudis parlamenti tuuleturbiinide paigaldamist soodustav seadus, mis võiks rohelise tule anda nii mõnelegi suurporjektile.

Poola merre tulevad hiigeltuulepargid

Poola riigile kuuluv energiafirma PGE teatas, et plaanib 10 miljardi dollarist investeeringut, et rajada 2030. aastaks Läänemerre 2,5 gigavati eest tuuleparke. Polenergia on lubanud pargi rajada juba 2022. aastaks ning nendega koos on investeerimisest huvitatud ka Norra Statoil. Samuti kavandab tuuleparke Poola PKN Orlen.

Eleon ASi juhatuse liige Andres Sõnajalg märgib, et see on väga hea uudis kogu regiooni tuuleenergeetika arengule. "Sellised mahukad investeeringud tõestavad, et tuuleenergia on konkurentsivõimeline, keskkonnasõbralik ja üha kiiremini arenev energia tootmise viis," rääkis ta.

Sõnajalg heidab samas Eesti riigile ette, kuidas meil on sisemaal tuulikute rajamine praktiliselt lõpetatud, ning võrdleb seda Poolaga, mida Venemaa enklaav Kaliningrad ei häiri. "Nemad üritavad leida hoopis lahendusi, et riiki tuleks raha, inimesed saaksid tööd ja tööstus areneks. Poola territoriaalmeri on kindlasti väga huvitav koht investeerimiseks ning väliskapital hoiab sellel teravalt silma peal."

Konkreetselt Poola PGE plaanide kohta ütleb Kärmas kommentaariks, et 2,5 gigavatti lisanduvat tuuleenergial põhinevat tootmisvõimsust mõjutab Läänemere piirkonna energiaturgu mõõdukalt.

"See on umbes sama suur tootmisvõimsus kui kõik Eesti elektritootmisvõimsused kokku. Kuna Läänemere-äärne piirkond on ülekandekaablitega võrdlemisi hästi ühendatud, siis on mõistlik vaadata seda ühe piirkonnana. Samas nende võimalike Poola uute tuuleprojektide aastatoodang oleks vaid 3-4 protsenti Poola aastasest tootmiskogusest," rääkis ta.

Tuumajaam lükkub edasi

Teisalt tähendavad PGE suured investeerimisplaanid seda, et pikaajaline plaan rajada Poola tuumaelektrijaam jääb praegu katki, sest kõigeks raha ei jätku, kirjutab Reuters, mis ühe võimaliku alternatiivina tuumajaama plaanis nimetab riigi naftarafineerijat PKN Orlen.

Ka on kivisöe osakaalu energiaportfellis vähendamine keerukas. See on Poolas väga emotsionaalne teema, sest kardetakse töökohtade vähenemist ning näiteks söetööstuse ametiühingud on avamere tuuleparkidele kindlalt vastu, märgib Reuters.

Teisalt on Poola tuuleenergia assotsiatsioon hinnanud, et 6 gigavati jagu tuuleenergia võimsusi looks riigis 77 000 töökohta ning panustaks majandusse 60 miljardit zlotti (14 miljardit eurot).

Head ajad turbiitootjatele

Tuulikuid ootavad ka kohalikud omavalitsused Leba sadama ümbruses, kus praegu on tööd peamiselt hooajaliselt. Kasu loodab lõigata ka Gdanski Shipyard Groupile kuuluv GSG Towers, mis tegeleb tuuleturbiinide ehitamisega.

„Oleme veendunud, et tuuleenergeetika on järgmisel kümnendil üks majanduse veduritest uue tehnoloogia- ja tööstussektorina. Näeme Poolas ka Eleoni tehnoloogilisi eeliseid ja võimalust sellel turul läbi lüüa, kuid esmalt peame Eleoni referentspargid Eestis püsti saama," kommenteeris Sõnajalg.

Rahvusvahelistel investoritel oleks kindlasti huvi Eestissegi kapitali tuua ja tuuleolud on siin vaat isegi et paremad, kuid riik on Eestis otsustanud turu monopoliseerida ja soosida Eesti Energiat, jäi Sõnajalg lõpuni kriitiliseks.

"Meie tuuletehnoloogia ettevõtetel püüab riik isegi referentsparkide ehitamist takistada, mis annaks aga võimaluse tehnoloogiat valideerida ja välismaale müüa," lisas ta.