KH Energia-Konsult tuli ja jäi koos vabariigiga

AS KH Energia-Konsult on suurim erakapitalil elektrifirma Eestis. Ettevõte on asutatud 1991. aastal, mis tähendab, et sünnipäeva – mis sel aastal lausa juubel, peetakse koos uue Eesti Vabariigiga. Ettevõtte omanik ja pikaaegne tegevjuht Heino Harak nendib, et ega kerge polnud algus kummalegi.

„KH Eneria-Konsult edu saladus on üks: kui on nõudlus, ning mina koos firmas 30 aastat töötanud tootmisjuhi Viktor Kassihini ja firma juhtivate spetsialistidega näeme, et „väljakutse“ on lahendatav, siis tuleb see vastu võtta,“ avaldab oma pikalt kestnud edu saladuse ettevõtte omanik ja pikaaegne tegevjuht Heino Harak.

„Nagu kogu riigiski valitses elektrimajanduses paljuski määramatus,“ meenutab Harak. „Ühelt poolt oli selge, et tehniliselt kehtisid endised eeskirjad, kuid organisatsiooniliselt oli palju küsimusi – kes mida võib teha, kuidas tagada elektriseadmete ja elektritööde ohutus, kuidas tegemised viia kooskõlla absoluutselt uute seadmetega ja nii edasi.“

„Nendesse küsimustesse „sukeldusingi“ lähtudes juba konkreetsete ettevõtete ja tellijate vajadustest, kaasates konkreetseid asjatundjaid-spetsialiste, projekteerijaid, elektrikke, ehitajaid. Nii kujunes firma tööde ja töötegijate ring,“ lisab ta.

Ettevõtte au ja uhkus Taktikeppi üle andev Heino Harak tunneb 30 aasta jooksul saavutatu hulgast kõige enam uhkust selle üle, et tolleaegse väikefirmana julgeti vastu võtta soomlaste ettepanek Eesti esimese kaubanduskeskuse elektritöödele. „Tegime neid hiljem ka teistes riikides. Lisaks lahendasime ja tegime ära enam kui 10 aastat häireteta töötava Vabadussõja monumendi kliima- ja elektrilahenduse, mille uuendamise aeg täna kohutava kiirusega läheneb ning tegime KUMU elektritööd, kus Andrus Ansipi sõnade järgi jätkus kaableid Tallinnast Brüsselini,“ muheleb Harak. „Veel muutsime kogu Tallinna tänavavalgustuse, tagasime uudse lahenduse häireteta toimimise enam kui 15 aasta jooksul ja oleme teinud nii suuri kui väikesi elektritöid paljudes riikides, nii elektrivõrkudele kui väiketarbijatele, elamutest haiglateni. Loetelu on pikk. Uhkust tunnen selle üle, et kõik tehtu on edukalt toiminud, praktiliselt ei ole tehtu kohta olnud ühtegi pretensiooni või toimimise häiret.“

Keeruline aeg ei takistanud julgeid pealehakkajaid!

Heino Harak töötas nooruses üle kahekümne aasta Eesti Energia energiainspektsiooni juhatajana. Üheksakümnendate aastate alguse olukord Eestis ja kogu NL-s näitas, et vanaviisi ei saa edasi – muutusi vajab ka energeetika, sealjuures elektrimajandus. Kuid selget ettekujutust, kuidas edasi minna ei olnud. Mees otsustas siiski jääda „elektri juurde“ ja asuda lahendama selle valdkonna vajadustest lähtuvaid probleeme. Seepärast saigi 1991. aasta viimases kvartalis asutatud AS.

Kust aga tuli julgus säärasel keerulisel ja ebakindlal ajal oma ettevõte luua? Sellist pealehakkamist jagus vähestele. „Julgus oli tulnud aastatega. Kui 28 aastaselt võtsin vastu 1969. aasta lõpul Eesti Energia elektri-inspetsiooni juhataja ametikoha, mis vajas kogu tolleaegse ENSV elektrimajanduse „ohjamist“ umbkaudu 100 inseneri ja tehnikuga. Ajal mil mul oli veel kõrgkool lõpetamata ja puudus nõutav parteipilet, mis jäigi saamata,“ nendib Harak.

„Seal ametis oldud enam kui 20. aasta jooksul, mil nimetatud pileti puudumise tõttu polnud mul vähimatki arenguperspektiivi, olin vaatamata sellele ära lahendanud rea elektri kasutamise küsimusi, mis „suurel kodumaal“ (sh. Eesti jaoks) olid „ülejõu käivad“.“

19 fotot KH Energia-Konsult on teinud nii suuremahulisi kui väiksemaid elektritöid paljudes riikides, nii elektrivõrkudele kui väiketarbijatele, elamutest haiglateni. Fotod: Raul Mee

Muutuste tuuled ettevõttes ja elektrimaastikul

Nüüdseks on kolme mehega asutatud firmast saanud enam kui 80 töötajaga ettevõte. Kuigi Heino Harak on ka edaspidi KH Energia-Konsult omanik ja juhatuse liige, kes tegeleb sidusettevõtetega, siis aprillis astus ta suure sammu ning andis firma juhtimise üle ettevõttes 10 aasta jooksul karjääriredelil tõustes ennast tõestanud Dmitri Beljajevile. Põhjus lihtne, kevadel tähistas energiline härra Harak 80. juubelit! Uue juhi suhtes on tal hea tunne.

„Praegune tegevjuht on nn „oma kasvandik“: omal ajal kõrgkooli esimese astme järel meie firmas kümme aastat töötades „kasvanud“ reainsenerist tootmisjuhi asetäitjaks. Seejärel ennast täiendanud nii koolipingis kui juhina,“ meenutab Harak. „Olen jätkuvalt lootusrikas!“

Ka Beljajevil pole tulnud oma otsust taktikepp üle võtta siiani kahetseda. „Selle lühikese perioodiga suutsime juba mõned muudatused läbi viia ja olen tulemusega rahul. Kuigi ettevõte ja valdkond on mulle hästi tuttavad, on kümne aasta jooksul firmas ja turul muutunud nii mõndagi,“ arutleb värske tegevjuht. „Keskendun analüüsile ja uute võimaluste otsimisele kiiresti muutuvas keskkonnas.“

Ometi oleks maailmas toimuvat jälgides võinud leida ka stabiilsemaid aegu nii vastutusrikkal postsioonil alustamiseks, see Beljajevit aga kahtlema ei pannud. „Ajad on nii või teisiti alati keerulised, aga need keerulisused teevadki ettevõtmist põnevaks. Juhtide ees olevad väljakutsed annavad elule vürtsi ja võimalust enese realiseerimisele. Vaatan tulevikku optimismiga ja otsuses ei ole kahelnud,“ kinnitab Beljajev.

Omasid peab hoidma!

Hea juht vajab tervet loetelu iseloomujooni ja oskusi, et konkurentide hulgas läbi lüüa, kuid väga oluline on ka oskus suhelda oma alluvatega. Tööjõuvoolavus on tänapäeval tihti suur, kuid KH Energia-Konsult on suutnud seda kuidagi läbi aegade üsna madalal hoida. Heaks näiteks kasvõi ettevõtte ehitusvaldkonna juht Viktor Kassihin, kes kirjeldab firma pikaaegset liidrit Harakut kui konkreetset ja sihikindlat ning alati uutele väljakutsetele avatud inimest.

Viktor Kassihin, ehitusvaldkonna juht Foto: Raul Mee

Ka Beljajevil jätkub oma ametialasele eelkäijale kiidusõnu. „Siis kui sattusin firmasse veel kooli ajal, jättis Heino väga sügava mulje,“ meenutab mees. „Nägin temas valdkonna tippspetsialisti, eestvedajat ja suurepärast suhtlejat. Tema on tugev ja autoriteetne juht, kes näeb nii pisidetaile kui ka suurt pilti ning suudab motiveerida ja ühendada enda ümber inimesi ja oskab leida õiget lähemist töötajatele. Selle tõestuseks on firma üsna madal kaadrivoolavus.“

Kuivõrd aga Beljajevi juhtimisstiil Haraku omaga sarnaneb, sellele on raske vastata nii Beljajevil endal kui ka ehitusvaldkonna juhil. „Kindlasti oleme erinevad, aga me jagame ühiseid väärtusi. Erinevused võivad tulla nii teisel ajastul saadud haridusest kui ka juhtimiskogemusest. Nende erinevuste ja sarnastuse kombinatsioon hakkabki viima KH Energia-Konsulti edukalt edasi,“ on uus juht kindel. Kassihini sõnul on raske nii lühikese aja järel hinnangut anda, kuid ta on kindel, et hakkama saab Beljajev kindlasti.

KH Energia-Konsult töötajad Foto: Raul Mee

Covid kriis KH Energia-Konsulti õnneks väga mõjutanud pole Tegevjuhi sõnul on tänu ettevõtte diversifitseeritud äristrateegiale pandeemia lainetega siiamaani hästi hakkama saadud. „Personali haigestumised õnneks suuri probleeme kaasa ei toonud ning ehitus- ja käiduobjektidel töö seisma ei jäänud. Kontori personalile oleme võimaldanud ka kodust töötamist,“ jagab Dmitri Beljajev.