Sukeldudes mööblimaailma - Helen Leetsar tegi hobist töö

Kodumaise disainmööblibrändi Kaissu disainer Helen Leetsar sukeldus mööblimaailma põhitöö kõrvalt ning valdkond, milles ta täna tegutseb, köidab naist üha rohkem.

Oma ettevõtte disainijuhina on Helen Leetsaril tegutsemises vabadus võtta riske ning luua just seda, millesse ise usub. “See on väikese tegija suur eelis,” sõnab ta Äripäeva augustikuu Sisustajale antud intervjuus.

