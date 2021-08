Väino Kaldoja: olen liiga helde käega investor, mul on kontrolli vaja

Eesti otsib tippotsustajat: tegelikult maksab kõige rohkem hoopis nende sõna

Sel nädalal ilmunud Otsustajate TOPis kõrgele jõudnud ärimees Jüri Käo arvab, et olulisemad asjad otsustavad Eestis välismaa pangad. Ettevõtja Urmas Sõõrumaa aga on veendunud, et otsustusvõim kuulub Eestis meediaärimeestele. Kes siis ikkagi päriselt otsustab?