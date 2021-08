Uudised

Äripäev

23. august kell 13:54 Jaga lugu:







Raadiohommikus: kas LHV investor võib rahulikult magada?

LHV Grupi juht Madis Toomsalu (vasakul) ja LHV üks asutajatest Rain Lõhmus LHV aktsionäride koosolekul. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio hommikuprogrammis vahendame meeleolusid LHV Grupi aktsionäride erakorraliselt üldkoosolekult, kus kinnitati aktsiakapitali suurendamise otsus. Ettevõtte lähiaja ambitsioonikaid plaane Eestis ja Ühendkuningriigis kommenteerivad üks LHV asutajaid Rain Lõhmus ja grupi juht Madis Toomsalu.

Äripäeva Infopangas on valminud värske programmeerimise aastaraport. Saame teada, et valdkonnas tiheneb konkurents, kasvab tööjõupuudus ja tuntakse järjest tugevamat palgasurvet. Raportit tuleb stuudiosse tutvustama Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Teeme ka otselülituse Pärnu spordihalli, kus on algamas 26. Pärnu juhtimiskonverents „Tule teadus appi!“, mis seekord keskendub teaduse rollile Eesti konkurentsivõime tõstmises. Äripäeva konverentside juhi Marili Niidumaa käest kuuleme, miks valiti just selline teema ning millised on korraldajate ootused traditsioonilisele suurüritusele.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Mängime ette arutlusringi Arvamusfestivalilt. Investorid Liisi Kirch, Jaak Roosaare ja Kristjan Liivamägi räägivad enda kogemuse põhjal portfelli kasvatamisest ning õpitud kogemustest. Kuidas nad tegutseksid, kui peaksid nullist finantsvabaduseni jõudma 5 või 10 aastaga?

Finantsvabad investorid arutavad, millised on majanduse väljavaated, mis võib edasi oodata kinnisvarahindu, kas nad investeeriksid pigem kulda või bitcoini ning miks nad enda portfelli aktiivselt juhivad, kui lihtsam võimalus võiks olla indeksifondi investeerimine.

Arutelu juhib Juhan Lang.

13.00–14.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Seekord on saates külas Columbus Baltikumi ja tööandjate keskliidu innovatsiooni käivituskoja juht Ivo Suursoo.

Saate fookus on digitaliseerimine 2022+ ehk mis suunas peaks Eesti ettevõtted vaatama oma plaane tehes – suured trendid ja mida praktiliselt ära teha juba sel sügisel.

Ivo Suursoo räägib ka sellest, kuidas digitaliseerimise projektide tulemuslikkust mõõta ja millised on viis konkreetset sammu, mida digitaliseerimise projektide planeerimisel arvestada.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

15.00–16.00 "Turismitund". Räägime nende ettevõtjatega, kes on saanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetust. Toetus oli peamiselt mõeldud uute toodete ja teenuste väljaarendamiseks.

Saates kuuleb nelja pikemat intervjuud toetust saanud ettevõtjatega, kes on oma profiililt küllaltki erinevad. Ikka selleks, et tuua kuulajateni seda, kuidas on võimalik toetusi loovalt kasutada. Ettevõtjad räägivad oma kriisikogemusest ja sellest, kuidas atraktiivselt enda teenuseid ja tooteid uuendada, et turistide muutunud ootustele vastata.

Saate teises pooles tutvustatakse lühidalt ka teisi huvitavamaid projekte, mis toetust said.

Saates jagavad kogemusi MTÜ Eesti konverentsibüroo tegevjuhi Kadri Karu, Saaremaa Veski perenaine Grete Pastak, Vudila mängumaa arendusjuht Kajar Lember ja reisikorraldaja Traveller Toursi asutaja Kalev Külaase. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Saade oli esimest korda eetris 29.06.21.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit