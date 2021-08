Maksu- ja Tolliameti peadirektor lahkub ootamatult ametist

Eesti ettevõtted ostavad Läti firmasid kokku

Läti venekeelne sait freecity.lv teatab, et Lätis on nii-öelda ESTpansioon, mis viitab sellele, et Eesti ettevõtjad on hoogsalt Lätis ettevõtteid ostnud.

