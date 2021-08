Tarmo Soomere: me saame sellest kännust üle, teaduse abiga

Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere arutleb Pärnu juhtimiskonverentsil 24. augustil peetud ettekande alusel, kuidas teadus ja tarkus on minevikus ühiskonda teeninud, kuidas toimib see praegu ja kus võiks olla see võluvits, mis aitaks teaduse ja teadmuspõhisuse majanduse, ühiskonna ja meie kõigi elujärje veduriks.

