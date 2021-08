Presidendi valimised ähvardavad alata EKRE taktikepi all

Päästeameti peadirektor: kõige keerulisem ülesanne on kärpimine

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu tõdes, et juhina on tema jaoks kõige keerulisem ülesanne leida kärpekava täitmiseks lahendus, mis oleks organisatsioonile võimalikult väikese negatiivse mõjuga. Ta lisas, et vahel ongi vaja organisatsioonile raputusi ning juht peab selleks alati valmis olema.

