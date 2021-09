Eesti 200 seadis Mustamäel esinumbriks Isamaast üle tulnud tippinvestori

Trigon Capitali asutaja ja tegevdirektor Joakim Helenius juhib eelseisvatel kohalike omavalitsuste valimistel Eesti 200 Mustamäe nimekirja. Foto: Raul Mee

Eelmistel üldvalimistel napilt valimiskünnise alla jäänud Eesti 200 teatas, et seab eelseisvatel kohalike omavalitsuste valimisel Mustamäe piirkonnas esinumbriks aasta alguses Isamaast üle tulnud suurettevõtja ja investori Joakim Heleniuse.

Joakim Heleniuse sõnul soovib ta Tallinnale anda oma laia kogemust majandusteadlase, finantseerimiseksperdi ning ettevõtjana. „Ma näen võimalusi, kuidas arendada ja majandada Tallinna linna oluliselt paremini kui seda on siiani tehtud. Targa investeerimisega võib linn saavutada märkimisväärse arenguhüppe ning tahan anda oma panuse, et just see muutus esile kutsuda,“ rõhutas Helenius Eesti 200 pressiteates.

