Krüptopüramiidi looja pandi USAs 7,5 aastaks vangi

Stefan Qin neli aastat tagasi telekanali CNBC Fast Money saates oma fondi tutvustamas. Foto: Ekraanitõmmis

New Yorgi kohtunik mõistis enam kui sadat investorit kokku 90 miljoni dollariga tüssanud Stefan Qinile 7,5 aastase vanglakaristuse. Noormehe asutatud krüptobörside fond osutus tegelikkuses Ponzi skeemiks.

Qini viis aastat tagasi loodud fondi Virgil Sigma Fund LP alus oli väidetavalt toona alla 20-aastase noormehe loodud algoritm, mis lubas teenida krüptovaluutade hinnaerinevustelt umbes 40 krüptoraha börsil üle maailma. Wall Street Journali portreeloos 2018. aastal väitis ta, et fondis on 23,5 miljonit dollarit ja selle tootlus on 500% aastas. 2020. aastaks oli ta fondi kogunud 90 miljonit dollarit.

