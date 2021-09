Uudised

EVEA: riigilõivude tõstmine on küüniline idee eriti halval ajal

EVEA president Heiki Rits. Foto: Liis Treimann

Riigi plaan tõsta 50% kuni 100% kohtutoimingute ja registritoimingute riigilõivumäärasid, et vähendada kohtute koormust, on Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon hinnangul küüniline ja väga halvasti ajastatud idee.

„Näeme suurt probleemi nii väga ebasobivas ajastuses kui riigilõivude hüppelise tõstmise põhjendustes, kuna just praegu on paljudel ettevõtjatel ja üksikisikutel vältimatu vajadus oma õiguste kaitseks või koroonapiirangute ja -hüvitiste määramisega seotud küsimustes kohtusse pöörduda. Seda on korduvalt soovitanud ka õiguskantsler,“ märkis EVEA asepresident Ille Nakurt-Murumaa pressiteate vahendusel.

