Elektri hinnatõus paisutas tootjate kulusid sadade tuhandete eurode võrra ja tekitab ahelreaktsiooni

Tsemenditööstuse Kunda Nordic Tsemendi juhi Meelis Einsteini sõnul on elektrihinna tõusul ettevõtte jaoks väga raske mõju. Foto: Andres Haabu

Kui tsemendi- ja puitlaastplaaditootja jaoks on elektrihinna tõus toonud sadu tuhandeid eurosid lisakulusid, siis mõnes teises sektoris on elektri hinna mõju majandustulemustele pisike. Ettevõtjad mõtlevad aina enam ka lokaalsetele energiatootmise lahendusele.

Tsemenditööstuse Kunda Nordic Tsemendi juhi Meelis Einsteini sõnul on elektrihinna tõusul ettevõtte jaoks väga raske mõju. „See on ikka väga suur koormus meile, millega me ei osanud arvestada,“ tõdes Einstein. Ta täpsustas, et elektrihinna tõus on toonud tsemenditootjale sadade tuhandete eurode ulatuses prognoositust suuremad kulud.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099