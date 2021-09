Suurde taastekavasse on sisse kirjutatud rohkem kui kolmandiku miljardi eest ebakindlust

Sotsiaalministril (esiplaanil) ja Tallinna linnapeal (seljaga) tuleb nüüd seljad kokku panna, et leida Tallinna Haiglale toetust ka riigieelarvest, küsimusi jääb sellegipoolest püsti hulgi Foto: Liis Treimann

Eesti on Euroopa Komisjoniga küll suure, pea miljardise investeeringute plaani kooskõlastanud, kuid õigupoolest tuleks seda kutsuda 760 miljoni kavaks või hoopis millekski muuks, sest selles kavandatud projektide saatus selgub paljuski alles 2024. aastaks. Ühtekokku on küsimuse all vähemalt 370 miljonit eurot.

Taasterahastuga on Eestil ette võtta nii mõndagi, palju vaetud Tallina Haiglast trammiteede, majade soojustamise, roheinvesteeringute ja riigi infosüsteemide arendamiseni välja. Mis aga seni ebaselge: kes või kuidas maksab kogu taastekava miljardist veerandi, kui toetus oodatust väiksemaks jääb, ja kes maksab juurde 140 ja enam miljonit eurot selle eest, et Tallinna Haigla valmis saaks. Siin pole riigil ja Tallinna linnal senini kindlat kokkulepet.

