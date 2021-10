Energiavaesus ähvardab muutuda reaalsuseks

Järsult tõusnud elektri hinnale häid lühiajalisi lahendusi ei ole. Foto: Erik Prozes

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets tõdes, et teatud hinna juures muutub enrgiavaesus Euroopa riikides väga suureks probleemiks.

Euroopa Komisjon on teinud analüüse, kust selgub, et teatud elektri hinna juures on paljud Euroopa Liidu riikide pered sisulsielt energiavaesuses - ei suuda oma elektri- ja küttearvete eest maksta. Eriti tõsine on see probleem Lõuna-Euroopa riikides.

