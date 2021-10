Uudised

Raadiohommikus: verivärsked tulemused börsilt ja tipptegijate äriplaanid

EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas ettevõtte aktsionäride koosolekul. Foto: Andras Kralla

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis vahendame kuulajatele värskeid börsifirmade kolmanda kvartali tulemusi. Neljapäeval teatavad need Arco Vara, Tallink ja EfTEN.

Lisaks teeme juttu konkurente kasvukiirusega edestavate ettevõtete juhtidega, et uurida nende edasisi plaane.

Hommikuprogrammis annavad intervjuu EfTENi juht Viljar Arakas, Äripäeva IT-TOPis kõige kiiremini käivet kasvatanud küberturbefirma Rangeforce'i juht Taavi Must, IT-TOPi esikümnesse tõusnud Ridango juht Erki Lipre ning masina-metallitööstuse TOPi võitja ja aasta eksportööri tiitli pälvinud SRC Grupi juht Hannes Lilp.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Räägime saates Eesti ja ka maailma mängutööstusest ning ettevõtluskõrgkooli Mainor arvutimängude disaini ja arenduse erialast.

Muu hulgas selgub, kellele võiks Eesti mängude arendamise osas alt üles vaadata ning millised on eriala läbinute väljavaated tööturul.

Saates on külas erialajuht Marianna Krjakvina ning kolmanda kursuse üliõpilased Laura Priskus ja Rasmus Lepp. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Seekordses saates küsitakse: kuidas teha vaktsineerimises restart ning mismoodi koroonaviirusega võitlemise ummikseisust välja pääseda?

Selle üle arutleb endine väliskaubandus- ja IT-minister, praegu ettevõtja ja juhtimiskonsultandina leiba teeniv Kaimar Karu. Eksminister leiab, et valitsus on tervisekriisis nii sihitult rapsinud kui võimalusi kasutamata jätnud. Tal on ka konkreetne ettepanek, milline apoliitiline inimene tuleks ametisse nimetada.

Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

12.00–13.00 "Kauplemise ABC". Kuumemaid kauplemisideid kommenteerib saates elukutseline päevakaupleja Marat Kasparov.

Kuidas saada professionaalseks kauplejaks? Milliseid infoallikaid tasub jälgida? Kuidas käituda miinusesse vajunud Wise’i aktsiaga? Millistel USA aktsiatel ning Funderbeami platvormil kauplevatel ettevõtetel on kõige suurem kasvupotentsiaal ja millised idufirmad investoril närvi mustaks ajavad? Need on vaid mõned teemad, mis saates jutuks tulevad.

Saadet juhib Juhan Lang.

13.00–14.00 "Autojutud". Eesti Vabariigi algusaastatel liikus siin sadakond sõiduautot, esimese iseseisvusperioodi lõpus juba üle kolme ja poole tuhande. Autostumise protsessi ei vedanud aga niivõrd mitte jõukas keskklass, vaid tehnikahuvilised, kes leidsid võimaluse üldist elatustaset arvestades hirmkallis neljarattaline soetada.

Nagu selgub seekordsest saatest, pakkus niisuguse võimaluse taksot sõitmine. Nõnda teeniti osa autoga seotud kuludest – nende hulgas ka järelmaksu raha – tagasi.

Teadlane ja autoajaloo huviline Riho Paramonov maalib saates „Wabariigi“ automaastikust pildi ja selgitab taustu. Temaga arutleb „Autojuttude“ saatejuht Karl-Eduard Salumäe.

Saade oli esmakordselt eetris 2021. aasta veebruarikuus.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Vandeadvokaat Ilja Sipari ja advokaat ning kindlustuslepitaja Kardo Karon advokaadibüroost Lindeberg räägivad ettevõtte võimalusest end erinevate riskide vastu kindlustada.

Saatekülalised annavad ülevaate, millised võimalused täna turul on ehk mille vastu saab kindlustada ja mida kindlustamisel silmas pidada. Samuti arutlevad selle üle, mida teha, et tagada paremini oma huvide kaitse nii enne kui ka pärast kindlustusjuhtumit. Lisaks räägitakse tõenditest ja tuuakse näiteid erinevatest vaidlustest.

Saadet juhib Äripäeva dokumendinäidiste teabevara toimetaja Eve Noormägi.

