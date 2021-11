Keskerakonna 50 000 euro annetuse süüasjas tunnistas kaks inimest end süüdi

Kõrge energiahind sunnib ärkama

Ühelt poolt peab elektrihind olema piisavalt madal, et see oleks ühiskonnale vastuvõetav, ent teisalt piisavalt kõrge, et motiveeriks tarbijaid otsima kohti kokkuhoiuks ning võimaldama ka erasektoril teha elektritootmisesse investeeringuid ning teenida tulu, leiab saates "Särtsakas tulevik" Tartu energiaagentuuri ekspert Marek Muiste.

