Vendelin ostab MySushi restoraniketi

KFC restorani avamine Ülemiste Keskuses. Fotol Apollo Grupi osanik Ivar Vendelin. Foto: Andras Kralla

Hiljuti Lido toiduketi ostnud Ivar Vendelin ei ole pidama saanud, järgmiseks soovib ta soetada osaluse ka MySushi restoranides.

Ärimees Ivar Vendelinile kuuluv Mirrow Institute on konkurentsiametile teate, et kavatseb koostöös MyPack OÜga saada valitseva osaluse MySushi restorane pidavas DAS Groupis. MyPack on DAS Groupi praegune omanik.

