Aasta töösturi nominent Taavi Madiberk: Eesti ei vaja sadat Skeletoni

Taavi Madiberk Saksamaal Dresdenis Skeletoni tehases. Foto: LIIS TREIMANN

Eestil pole sadat Skeletoni tarvis, lumepalli veerema panemiseks piisab viiest, ütleb superkondensaatorite tootja Skeleton Technologiese asutaja ja juht Taavi Madiberk.

Aasta töösturi nominent Taavi Madiberk ütleb, et Eestil on juhtivas majandusharus – tööstuses – tohutult kasutamata potentsiaali, kirjutab portaal tööstusuudised.ee. "Peame lõpetama mõtlemise, et oleme liiga väikesed, et võistelda selliste riikidega nagu Rootsi või Saksamaa. Need on riigid, kellega peaksime hoopis end võrdlema," lisab Madiberk.

