Selveri kullerid meenutavad koroonaaega: see oli laastav kogemus, meid ei väärtustatud

Selveri töötajad leidsid, et neid töökiusati. Foto: Annamaria Bereczki

“See oli vaimne terror,” ütleb keset kõige tulisemat koroona-aega eSelveris töötanud kuller, kelle meelest kiusas ülemus sihilikult teda ja tema kolleege. Töökiusu spetsialisti sõnul on Selveri näide aga üks sellistest, kus töökiusust rääkida ei saa, isegi kui töötaja end kehvasti tundis.

Märts 2020. Koroona lammutab üle maailma, Eestiski tõstab pandeemia jõuliselt pead. Paljud kaubandusketid annavad hagu uuele ärisuunale - toidukraami kojuviimisele. See tähendab, et palgata on vaja palju uusi kullereid, sest töömaht on hüppeliselt suurenenud. Kõik on pinge all.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099