Ehitusfirmade käive kasvas kolmandas kvartalis 15% enam kui miljardile eurole

Ehitus sai tänavu kolmandas kvartalis tugeva hoo sisse Foto: Andras Kralla

Ehitustettevõtetel jätkus ohtralt tööd nii kodus kui välismaal, erilise hoo on sisse saanud elamute ehitamine, selgub statistikaameti statistikast.

Statistikaameti juhtivanalüütik Merike Sinisaare sõnul on ehitusturu kasvu jätkuvalt mõjutanud nii eelmise aasta madal võrdlusbaas kui ka viimaste aastate suurem materjalide hinnatõus. „Pandeemiaeelse ajaga võrreldes on olukord juba pisut parem ehk ehitusturg on 2021. aasta esimese kolme kvartali põhjal paremas seisus kui 2019. aastal,“ kommenteeris ta.

