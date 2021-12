Eurogrupi juht: hindade tõus jääb ajutiseks

Eurogrupi president ja Iirimaa rahandusministe Paschal Donohoe jääb inflatsiooni hinnates optimistlikuks. Foto: AFP/Scanpix

Inflatsioonisurve Euroopas jääb tõenäoliselt ajutiseks, isegi kui hinnatõus aeglustub oodatust aeglasemalt, vahendab Bloomberg eurogrupi presidendi Paschal Donohoe öeldut.

Euroala rahandusministreid koondava eurorühma juht ja Iirimaa rahandusminister Donohoe ütles esmaspäeval Bloomberg TV-le, et ootab 2022. aastasse minnes ootab ta tagasi jõudmist 2% suuruse keskmise inflatsiooni juurde. "Aga see võtab selgelt kauem aega, et sinna jõuda," märkis ta.

