Analüütik: suurema palga küsija süvendab hinnatõusu

Kiirenenud inflatsioon võib hakata muutma tarbijate käitumist, leiab Eesti Panga analüütik. Foto: Andras Kralla

Kuigi energiahindade tõusu tõttu on mõistetav küsida suuremat palgatõusu, suurendab see ohtu laiapõhjalisemaks ja pikemalt kestvaks inflatsiooniks, märgib Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Oja rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et äritsüklit vaadates on Eesti jõudnud tagasi pandeemiale eelnenud aega. Seda ilmestavad kiirenenud inflatsioon, mille taga on praegu energiahinnad, aga samal ajal ka kiire palgakasv.

