Juhtkiri

Äripäev

3. detsember kell 14:51 Jaga lugu:







Hirm kalli jõuluprae ees on pigem vaataja silmades

Foto: Anti Veermaa

Hindade tõus on praeguses keskkonnas paratamatus, majandus kasvab ja kasvavad ka sissetulekud, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev leiab, et ettevõtjad ei peaks hindu tõstes kõhklema ning riik sekkuma seal, kus vaba turg olukorda kontrollib. Riigi roll on tagada, et püsiks ettevõtlust soosiv keskkond, konkurentsile avatud ja võimalikult moonutusteta. Abivajajaid loomulikult ei tohi unustada, pühade ajal ennekõike.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099