Jõulud raadios: aasta ajakirjanikud võtavad kokku valusad õppetunnid ja säravad äriteemad

Aasta põletavamaid teemasid kokkuvõtvas saates räägitakse ka buuminud börsist ja uutest tulijatest ning arutatakse, mida võib oodata järgmisest aastast. Foto: Liis Treimann

Millised on olnud selle aasta kuumimad majandus- ja äriteemad ning millise tooni annavad need tulevikule? Sellest kuuleb jõululaupäeval Äripäeva raadiost aasta ajakirjanikelt.

Jõululaupäeva raadiokava:

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Ajakirjanikud võtavad saates kokku Äripäeva tänavu parimaks valitud lood. Juttu tuleb koroonakriisi valusatest õppetundidest ja kriisi taustal toimunud skeemitamistest, aga ka ülekohtust, kus võimu omavad inimesed sõidavad üle neist, kellel võimu ei ole – olgu siin näiteks suuromanik ja väikeomanik BLRTs või ülemus ja alluv Wendres.

Mõistagi oli lõppev aasta peadpööritav börsiaasta. Kui aasta alguses mõlgutati kriisi tõttu mõtteid isegi portfelli tühjaks müümisest, siis edasist saab kirjeldada sõnadega „ülevoolav optimism“. Mis saab edasi ja mis võiks olla üks kindel majakas oma raha hoidmiseks, kõneleme pikemalt saates.

Äripäeva aasta parimate lugude toel arutavad aasta üle Eliisa Matsalu, Anu Lill ja saatejuht Viivika Rõuk.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas digiturunduse praktik ja Hobby Hall Grupi (Hansapost) e-kaubanduse ja digiturunduse juht Ilmar Mihkelsoo, kellega tuleb juttu järgmise aasta digiturundusplaani tegemisest. Räägime eelarve jaotamisest, mõõtmisest ning ka erinevatest kanalitest, kuhu tasub järgmisel aastal digiturunduses investeerida.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist. Saade oli esimest korda eetris tänavu novembris.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Jõululaupäeva Imelise Teaduse saates käime kosmoses. Eesti teadlased aitavad lähiaastail meie naaberplaneedilt Veenuselt elu otsida. Oletatakse, et elu võib eksisteerida Veenust katvas pilvekihis ning sinna on plaanis saata kolm missiooni programmi Venus Life Finderi nime all. Keskmisel missioonil kolmest, mis peaks startima 2026, on kosmoseaparaadi pardal Eesti teadlaste arendatav happelisuse sensor. Veenuselt elu otsimisest teeme juttu Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhataja ja kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusaluga.

Saatesse mahub ka Imelise Teaduse toimetaja ja saatejuhi Madis Aesma subjektiivne top 5 lõppeva aasta põnevamatest teadusuudistest.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

