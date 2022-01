Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: 5G, koroona ja raha

Foto: AFP/Scanpix

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis räägime ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Sutiga just kinnitatud 5G-sageduslubade konkursist. Uurime, millal 5G-teenus tarbijateni jõuab, miks just kolm sagedusluba jagatakse, ning puudutame ka energiakriisi toetusi.

Räägime veel valitsust koroonakriisis abistava teadusnõukoja uue juhi Toivo Maimetsaga. Stuudiosse tulevad pangandusplatvormi Tuum kaasasutajad Vilve Vene ja Rivo Uibo, kes kaasasid A-seeria investeeringuga 15 miljonit eurot. Lisaks teeme juttu tuuleparkide arendamist pidurdanud radaritest ja värske börsifirma TextMagicu tulemustest.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 "Alustava ettevõtja A&O". Saates anname väikeettevõtjatele nõu, mille alusel valida raamatupidamisprogrammi. Lisaks programmi valikule on ettevõtja jaoks oluline otsustada, kas ja millisel kujul kasutada raamatupidamises välist abi. Bürooga koostööd alustades on oluline mõista, et teatud juhtudel on andmete omanik ja valdaja just nende sisestaja ehk raamatupidamisbüroo. Konflikti korral ei pruugi oma ettevõtte finantsajaloo kättesaamine olla lihtne. Kõigest sellest ja ka üldistest raamatupidamisega seotud arengutest räägime saates Merit Tarkvara tegevjuhi Tõnis Kasega.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Kuum tool". Kuumale toolile istub siseminister Kristian Jaani, kellelt pärime aru, miks pole kahe aasta jooksul välismaalaste seaduses likvideeritud vastuolu, mis takistab politseil karistamast tööandjaid, kes kasutavad ebaseaduslikku tööjõudu.

Lisaks välistööjõu teemadele räägime ka sisejulgeolekust ja pingetest Ida-Euroopas.

Saadet juhib Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Kas luksuskinnisvara võiks olla ärevatel aegadel kindel investeering, mis oma väärtust ei kaota ka langeval turul? Mis piiridest alates saame rääkida, et maja või korter on luksuslik? Kui tihti müüakse Eestis rohkem kui miljon eurot maksev maja?

Neil küsimustel peatume Uus Maa kinnisvarasaates, kus saatekülalised on Uus Maa maaklerid ning Uus Maa brändi Luxum esindajad Kairi Vanem ning Lii Salusaar. Jutuks tuleb luksuslike korterite ja majade tehinguhindade kõrval ka nende keskmine müügiperioodi kestus. Miks on nii, et teatud ostusoove ei suuda ka hea maakler tänasel päeval täita?

Lisaks kõneleme kallimate korterite ja majade üüriturust, nimetame luksuskorterite üürihindu ning iseloomustame majade üürisoovijad, keda on turul palju, ent kes pakkumisi naljalt ei leia.

Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Lavajutud". Sel korral meenutame tänavu jaanuarikuus toimunud investor Toomase konverentsi.

Esmalt kuulete LHV Groupi juhti Madis Toomsalu ja Coop Panga juhti Margus Rinki. Nad rääkisid kodumaiste pankade võimalustest, käekäigust ja riskidest. Börsirakettide juhtidega vestles Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Teises saate pooles kuulete Funderbeami grupi ärijuhti Kristjan Raudet. Ta rääkis enda investeerimiskarjääri suurimatest möödapanekutest ja jagas parimaid õppetunde seoses eri varaklassidega.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit