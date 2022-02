Endise pelletiärimehe kinnisvaraost sai rohelise tule

Rikaste TOP 500: esikümnes Graanul Investi omanikud

Värske Äripäeva Rikaste TOP 500 edetabeli esikoha hõivas Wise´i omanik Kristo Käärmann, kelle varade väärtus on kasvanud 2,16 miljardi euroni. Puidutööstuse ja metsanduse rikkaim on aga taas Graanul Investi omanikeringi kuuluv Raul Kirjanen, kelle varade väärtus on kerkinud 597,6 miljoni euroni. Metsamajandusuudised toob teieni edetabeli 25 sektori juhist ja omanikust, kes kuuluvad 500 rikkaima hulka.