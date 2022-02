Koroonapassi kadumist pole niipea oodata

Kuna paljud inimesed on oodanud koroonapassi kaotamist, on vähenenud ka vaktsineerimise tempo. Foto: Liis Treimann

Peaminister Kaja Kallas ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et koroonapass ei kao niipea ning veebruari keskpaigaks ennustatakse haiglatesse 500 raskekujulisse koroonasse haigestunut.

Kallas ütles pressikonverentsil, et nakatumislaine on suur ja jõudnud nüüd ka haiglatesse. Ta lisas, et meditsiinisüsteemile langeb suur koormus nii patsientide arvu kui ka personali haigestumise tõttu.

